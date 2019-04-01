«Она пример того, как женщина может добиться феноменального результата»: в НГТУ учредят стипендию Наталии Филевой
Стипендию имени Наталии Филевой, погибшей совладелицы компании S7, планируют учредить в НГТУ.
— У нас есть традиция учреждать стипендию выдающихся выпускников, когда они уходят из жизни. Такая практика у нас уже есть. Например, готовим стипендию имени Якова Лондона, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Пономарев, президент ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ. — Сейчас работаем с родственниками Наталии Филевой. Думаю, что в течение года мы этот вопрос решим.
Наталия Филева выпускница НЭТИ 1985 года (сейчас университет называется НГТУ — прим.авт.). Она закончила факультет приборных устройств. По специальности — инженер-радиомеханик.
— Не зря ее потянуло в авиацию, потому что этот факультет готовил инженеров для военно-промышленного комплекса. Она тогда изучала ракеты, снаряды, все что летит и управляется, — отметил Владимир Пономарев. — Она была хорошая студентка. Это сложный факультет, мужской, и там женщин было — единицы. Она проявила себя как яркая студентка. У нас есть галерея — 100 выдающихся выпускников и там всего три женщины. Она является для студенток примером, как женщина может добиться такого феноменального результата.
В университете рассчитывают на финансирование стипендии со стороны компании S7
ИСТОЧНИК KP.RU