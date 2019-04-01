2019-04-01T10:57:14+03:00
Общество

«Она пример того, как женщина может добиться феноменального результата»: в НГТУ учредят стипендию Наталии Филевой

Стипендию хотят выплачивать студентам факультета летательных аппаратов
Александра БРУНЯ
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В университете рассчитывают на финансирование стипендии со стороны компании S7. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССВ университете рассчитывают на финансирование стипендии со стороны компании S7. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Стипендию имени Наталии Филевой, погибшей совладелицы компании S7, планируют учредить в НГТУ.

— У нас есть традиция учреждать стипендию выдающихся выпускников, когда они уходят из жизни. Такая практика у нас уже есть. Например, готовим стипендию имени Якова Лондона, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Пономарев, президент ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ. — Сейчас работаем с родственниками Наталии Филевой. Думаю, что в течение года мы этот вопрос решим.

Наталия Филева выпускница НЭТИ 1985 года (сейчас университет называется НГТУ — прим.авт.). Она закончила факультет приборных устройств. По специальности — инженер-радиомеханик.

— Не зря ее потянуло в авиацию, потому что этот факультет готовил инженеров для военно-промышленного комплекса. Она тогда изучала ракеты, снаряды, все что летит и управляется, — отметил Владимир Пономарев. — Она была хорошая студентка. Это сложный факультет, мужской, и там женщин было — единицы. Она проявила себя как яркая студентка. У нас есть галерея — 100 выдающихся выпускников и там всего три женщины. Она является для студенток примером, как женщина может добиться такого феноменального результата.

В университете рассчитывают на финансирование стипендии со стороны компании S7

ИСТОЧНИК KP.RU

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