«Была выдающимся энтузиастом своего дела»: губернатор Новосибирской области выразил соболезнования семье Наталии Филевой

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-01T10:02:52+03:00

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Наталия Филева, совладелица компании S7 погибла 31 марта: ее самолет разбился над спаржевым полем во время посадки. Трагедия произошла в Германии, близ аэродрома Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). На борту самолета кроме предпринимательницы, по предварительной информации находился и ее отец.

Новосибирцы выражают соболезнования семье. Теплые слова уже сказал мэр города Новосибирска. Андрей Травников, губернатор Новосибирской области также решил поддержать семью погибшей:

— Она была выдающимся энтузиастом своего дела, добилась значительных успехов как руководитель. Бизнес авиакомпании «Сибирь» уже много лет назад вышел на федеральный уровень, но Наталия Валерьевна всегда помогала Новосибирской области. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей, коллективу группы компаний S7. Очень тяжелая утрата для всех нас, — отметил Андрей Травников.

ИСТОЧНИК KP.RU