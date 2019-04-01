«Саня, спокойно»: туриста из Новосибирска накрыло снегом в Шерегеше
ЧП случилось в районе Северного Мустага на горнолыжном курорте Шерегеш. Туристы катались на снегоходах, когда одного из них скрыло под белой пеленой.
— Мужчина пытался заехать на верх склона, однако на пути оказался снежный козырек. Развернув снегоход вниз по склону, он спустил снежную доску, которая накрыла снегоход и водителя, — сообщается на информационном портале лыжного курорта.
В сети есть другое видео, на котором видно, как мужчину откапывают из-под снега. Место его расположения было определено по торчащей руке.
— Саня, спокойно, — слышны голоса спасающих и нецензурная лексика. Тут же мужчина освободили лицо новосибирца от снега. Прочистили нос, спросили может ли он дышать, на что Александр кивнул головой.
— Первое, что мы сделали — освободили дыхательные пути, — рассказали очевидцы, — затем подкопали полку, чтобы можно было вытащить человека, и помогли ему вылезти.
В Шерегеше человека завалило снегом..
ИСТОЧНИК KP.RU