2019-04-01T09:47:12+03:00
Происшествия

«Саня, спокойно»: туриста из Новосибирска накрыло снегом в Шерегеше

Мужчину откопали за несколько минут
Екатерина КОМЯКОВА
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В Шерегеше откопали человека из-под снега. Фото: кадр из ролика на sibdepo.ruВ Шерегеше откопали человека из-под снега. Фото: кадр из ролика на sibdepo.ru
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ЧП случилось в районе Северного Мустага на горнолыжном курорте Шерегеш. Туристы катались на снегоходах, когда одного из них скрыло под белой пеленой.

— Мужчина пытался заехать на верх склона, однако на пути оказался снежный козырек. Развернув снегоход вниз по склону, он спустил снежную доску, которая накрыла снегоход и водителя, — сообщается на информационном портале лыжного курорта.

В сети есть другое видео, на котором видно, как мужчину откапывают из-под снега. Место его расположения было определено по торчащей руке.

— Саня, спокойно, — слышны голоса спасающих и нецензурная лексика. Тут же мужчина освободили лицо новосибирца от снега. Прочистили нос, спросили может ли он дышать, на что Александр кивнул головой.

— Первое, что мы сделали — освободили дыхательные пути, — рассказали очевидцы, — затем подкопали полку, чтобы можно было вытащить человека, и помогли ему вылезти.

В Шерегеше человека завалило снегом..

ИСТОЧНИК KP.RU

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