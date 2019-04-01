«Никогда такого не было, и вот опять»: Бердск снова завонял из-за прорвавшейся трубы
На улице Ушакова в Бердске обрушился канализационный коллектор.
— Никогда такого не было, и вот опять. За сутки обрушилось два участка коллектора рядом с местом прошлогодней аварии, — рассказали в группе «Бердск Онлайн».
Бердск снова завонял из-за прорвавшейся трубы.Видео: Бердск Онлайн
Рабочим придется восстановить около 20 метров трубы. В прошлом году из-за прорыва этого же самого коллектора в городе даже приходилось вводить режим ЧС. Ремонт продолжался около месяца.
В этот раз пользователи соцсетей бурно отреагировали на новость:
— Что ни день, то новость! А еще собрались дома высотные строить! В чем Бердск утопать будет после постройки высоток: то ли в фекалиях, то ли в грунтовых водах... Приходится только гадать, — отметила пользователь Ольга.
ИСТОЧНИК KP.RU