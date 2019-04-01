«Никогда такого не было, и вот опять»: Бердск снова завонял из-за прорвавшейся трубы

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-01T08:40:47+03:00

В прошлом году канализационный коллектор уже ломался, и из-за этого даже вводили режим ЧС

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На улице Ушакова в Бердске обрушился канализационный коллектор.

— Никогда такого не было, и вот опять. За сутки обрушилось два участка коллектора рядом с местом прошлогодней аварии, — рассказали в группе «Бердск Онлайн».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/700448" frameborder="0"></iframe> Бердск снова завонял из-за прорвавшейся трубы.Видео: Бердск Онлайн

Рабочим придется восстановить около 20 метров трубы. В прошлом году из-за прорыва этого же самого коллектора в городе даже приходилось вводить режим ЧС. Ремонт продолжался около месяца.

В этот раз пользователи соцсетей бурно отреагировали на новость:

— Что ни день, то новость! А еще собрались дома высотные строить! В чем Бердск утопать будет после постройки высоток: то ли в фекалиях, то ли в грунтовых водах... Приходится только гадать, — отметила пользователь Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU