«Для многих она была ярким маяком»: мэр Новосибирска выразил соболезнования семье погибшей совладелицы S7
Наталии Филевой, совладелицы S7 не стало 31 марта: ее самолет разбился над спаржевым полем во время посадки. Все произошло недалеко от аэродрома Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне), на борту, кроме Наталии Валерьевны, по некоторым данным, находился ее отец.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в соцсетях выразил соболезнования семье Наталии Филевой.
- Уход Натальи Валерьевны из жизни – это трагедия не только для её семьи, но и для всех, кто знал её как настоящего профессионала, порядочного, искренне болеющего за своё дело человека.- написал глава города. - Для многих она была ярким маяком – человеком, достигшим самых больших высот в профессиональной деятельности, примером для подражания. Сегодня Новосибирск скорбит вместе с семьёй Натальи Валерьевны, со всеми, кто её знал. Выражаю глубокие соболезнования! Такие люди всегда были и будут редкостью – в любой отрасли, в любой сфере деятельности. Светлая память!
В Германии на частном самолете разбилась совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева.Видео: hs
ИСТОЧНИК KP.RU