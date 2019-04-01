2019-04-01T08:09:45+03:00
Происшествия

Роковой полет: самолет, на котором разбилась совладелица S7 Наталия Филева, уже попадал в ЧП

Четыре года назад это же судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. За штурвалом тогда находился Владислав Филев
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Шестиместный самолет разбился в Германии.Шестиместный самолет разбился в Германии.Фото: EAST NEWS
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Роковое совпадение: самолет, потерпевший крушение в Германии, уже попадал во внештатную ситуацию.

Инцидент произошел 24 марта 2015 года. Тогда самолет EPIC LT выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Домодедово. Причиной ЧП стали неполадки с шасси.

- Самолет EPIC LT выполнял рейс из города Брно, однако при приземлении обнаружилась проблема с одной из стоек шасси. Судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, - сообщали тогда источники в экстренных службах.

По сведениям из неофициальных источников, за штурвалом тогда находился совладелец S7 Владислав Филев.

31 марта 2019 года этот самолет разбился в Германии, упав на спаржевое поле. Погибли три человека, в числе которых – супруга Владислава Наталия.

Следом за этой катастрофой произошла еще одна. Навстречу полицейским, ехавшим к месту крушения, вылетела легковая машина, и в ДТП погибло два человека.

В Германии на частном самолете разбилась совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева.Видео: hs

ИСТОЧНИК KP.RU

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