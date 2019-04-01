«Дольше асфальта продержится»: новосибирцы «залатали» ямы на дороге у ЗАГСа вещами
Забавное фото дороги, ямы на которой сибиряки решили «залатать» вещами, появилось в группе «Типичный Новосибирск. Пока дорожники готовятся к весеннему ремонту, новосибирцы как могли попытались справиться с ямами у Ленинского ЗАГСа. И теперь пользователи соцсетей юморят в комментариях кто во что горазд:
- Это нанотехнологии, - шутят одни.
- Так можно что ли было, - недоумевают другие.
- Уютненько так сразу, - веселятся третьи. – Напротив ЗАГСа: красота, романтика
- Дольше асфальта продержится, - считают четвертые.
Правда, нашлись и те, кто такой «дорожный ремонт» раскритиковал. Мало того, что, конечно, никакие куртки-пуховики в борьбе с ямами не помогут, так еще это портит пейзаж рядом с ЗАГСом.
- Отвратительно, город как помойка, - пишут одни.
- Как будто снято в каком-нибудь нищем квартале, - негодуют вторые.
Как думаете, может ли такой «ремонт» продержаться дольше асфальта? Фото: https://vk.com/typical_nsk
ИСТОЧНИК KP.RU