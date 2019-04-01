«Дольше асфальта продержится»: новосибирцы «залатали» ямы на дороге у ЗАГСа вещами

СЕГОДНЯ 08:02 2019-04-01T08:02:18+03:00

Комментаторы в соцсетях шутят, что это - «нанотехнологии»

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Забавное фото дороги, ямы на которой сибиряки решили «залатать» вещами, появилось в группе «Типичный Новосибирск. Пока дорожники готовятся к весеннему ремонту, новосибирцы как могли попытались справиться с ямами у Ленинского ЗАГСа. И теперь пользователи соцсетей юморят в комментариях кто во что горазд:

- Это нанотехнологии, - шутят одни.

- Так можно что ли было, - недоумевают другие.

- Уютненько так сразу, - веселятся третьи. – Напротив ЗАГСа: красота, романтика

- Дольше асфальта продержится, - считают четвертые.

Правда, нашлись и те, кто такой «дорожный ремонт» раскритиковал. Мало того, что, конечно, никакие куртки-пуховики в борьбе с ямами не помогут, так еще это портит пейзаж рядом с ЗАГСом.

- Отвратительно, город как помойка, - пишут одни.

- Как будто снято в каком-нибудь нищем квартале, - негодуют вторые.

Как думаете, может ли такой «ремонт» продержаться дольше асфальта? Фото: https://vk.com/typical_nsk

ИСТОЧНИК KP.RU