Ковырялись, где не следует: за день спасатели дважды выезжали к новосибирцам, у которых неудачно застряли пальцы
Новосибирским спасателям приходится снова и снова выручать людей, которые застревают пальцами в бытовых предметах и даже дверях. «Образцовые» ситуации возникли 31 марта. В полдень конфуз случился у молодой женщины.
- У женщины зажат палец в механизме швейной машинки. Из механизма швейной машинки разблокирован палец руки. Помощь оказана женщине 1990 года рождения, - отчитались сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы.
Вечером – еще один похожий вызов. На этот раз любителем поковыряться оказался ребенок. Он исследовал отверстие в двери и попался…
- Застрял палец в отверстии для замка межкомнатной двери. Из замочной скважины двери освобожден палец руки ребенка 2009 года рождения, - сообщают спасатели.
Примечательно, что оба выезда были в Первомайский район.
У девушки зажало палец в швейной машинке.
ИСТОЧНИК KP.RU