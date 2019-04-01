2019-04-01T06:49:21+03:00
Общество

Ковырялись, где не следует: за день спасатели дважды выезжали к новосибирцам, у которых неудачно застряли пальцы

Днем женщина застряла перстом в швейной машинке, а вечером ребенок оказался «прикованным» к двери
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Спасатели помогли женщине вытащить палец из швейной машинки. ФОТО: МАСС.Спасатели помогли женщине вытащить палец из швейной машинки. ФОТО: МАСС.
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Новосибирским спасателям приходится снова и снова выручать людей, которые застревают пальцами в бытовых предметах и даже дверях. «Образцовые» ситуации возникли 31 марта. В полдень конфуз случился у молодой женщины.

- У женщины зажат палец в механизме швейной машинки. Из механизма швейной машинки разблокирован палец руки. Помощь оказана женщине 1990 года рождения, - отчитались сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы.

Вечером – еще один похожий вызов. На этот раз любителем поковыряться оказался ребенок. Он исследовал отверстие в двери и попался…

- Застрял палец в отверстии для замка межкомнатной двери. Из замочной скважины двери освобожден палец руки ребенка 2009 года рождения, - сообщают спасатели.

Примечательно, что оба выезда были в Первомайский район.

У девушки зажало палец в швейной машинке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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