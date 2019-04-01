Гашиш, кокаин, психотропные вещества: новосибирский спецназ повязал молодых наркоторговцев
Областной главк МВД отрапортовал о задержании молодых наркодельцов. Каждому в криминальной троице – по 21-22 года.
Полицейские утверждают, что подельники торговали запрещенным товаром в двух регионах – Новосибирской и Омской областях. А поймали их в двух километрах от дачного поселка Мочище. Именно там спецназ остановил машину с молодыми людьми.
- При досмотре автомобиля, на котором передвигались подозреваемые, сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерный пакет с различными веществами, - сообщает областное управления МВД. - В пакете находились 1,2 кг гашиша, 840 граммов различных психотропных веществ, а также кокаин массой 20 грамм.
В отношении задержанных возбудили дело покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
- Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - напоминают в МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU