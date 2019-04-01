2019-04-01T06:18:28+03:00
Происшествия

Гашиш, кокаин, психотропные вещества: новосибирский спецназ повязал молодых наркоторговцев

По данным МВД, парни продавали криминальный товар на территории двух регионов
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Криминальный груз правоохранители нашли в автомобиле.Криминальный груз правоохранители нашли в автомобиле.
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Областной главк МВД отрапортовал о задержании молодых наркодельцов. Каждому в криминальной троице – по 21-22 года.

Полицейские утверждают, что подельники торговали запрещенным товаром в двух регионах – Новосибирской и Омской областях. А поймали их в двух километрах от дачного поселка Мочище. Именно там спецназ остановил машину с молодыми людьми.

- При досмотре автомобиля, на котором передвигались подозреваемые, сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерный пакет с различными веществами, - сообщает областное управления МВД. - В пакете находились 1,2 кг гашиша, 840 граммов различных психотропных веществ, а также кокаин массой 20 грамм.

В отношении задержанных возбудили дело покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

- Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - напоминают в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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