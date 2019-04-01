Больничные клоуны ищут новичков в Новосибирске

СЕГОДНЯ 05:59 2019-04-01T05:59:25+03:00

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Новосибирская волонтерская организация «Больничные клоуны НОС» набирает людей в свою школу. Люди, которые мечтают помочь кому-то в жизни, могут научиться мастерству творческого общения с детьми. После курсов волонтеры отправятся в городские больницы читать детям сказки и проводить мастер-классы.

— Больничное волонтерство — это не про почитать сказку или сделать аппликацию, оно гораздо шире и глубже. Это про изменение атмосферы в больнице, про создание игрового пространства. Когда, читая сказки, передаешь искренние эмоции и получаешь их в ответ, когда даешь детям выразить себя в творчестве, шагнуть за рамки,- поясняет руководитель АНО “Больничные клоуны НОС” Надежда Бочкарева.

Попробовать свои силы, научиться чему-то новому могут сибиряки в возрасте от 18 лет с искренним желанием помогать, приносить добро. Все желающие могут заполнить анкету по ссылке. После этого нужно будет пройти собеседование, обучение, одолеть стажировку с наставниками, и только потом вас ждут самостоятельные выходы в больничные отделения к детям.

ИСТОЧНИК KP.RU