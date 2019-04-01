«Речь спутана, глаза стеклянные» - следствие выяснило, как происходила потасовка инвалида с собакой и полицейского

СЕГОДНЯ 05:21 2019-04-01T05:46:47+03:00

Хозяева стаффордширского терьера продолжают утверждать, что оборонялись от пьяного участкового, но судить будут их самих. СКР объявил, что сотрудник МВД действовал законно, а супружеская чета нарушила две уголовные статьи

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Закончилось следствие по громкому делу: СКР выяснял, кто виновен в потасовке полицейского и супружеской четы с собакой. Спустя три месяца следствия правоохранители категорично утверждают: участковый исполнял свои обязанности, а супруги оскорбили его и применили насилие.

Напомним, шумиху вокруг истории подняла дочь супружеской четы Снежана Плотникова. Девушка написала в Instagram, что ее родителей стал останавливать пьяный мужчина.

- К ним обратился гражданин в форме сотрудника полиции, от которого исходил резкий запах алкоголя, речь его была спутана, и глаза были «стеклянные», с вопросом: «Почему собака без намордника?», - написала Снежана в соцсети. - Родители, понимая, что он не в должном виде (резкий запах алкоголя исходил от него, глаза «стеклянные», мимика и движения были заторможены, форменное обмундирование было нараспашку, шапка набекрень), пояснили данному сотруднику, что намордник не надели на собаку по той причине, что собака на коротком поводке, и пошли в сторону нашего дома.

Хозяева собаки утверждают, что полицейский был пьян. Но по данным СКР, нетрезвым, наоборот, был владелец стаффордширского терьера.Фото: СОЦСЕТИ

Далее, по словам девушки, мужчина в форме стал преследовать и бить ее отца-инвалида. Сами супруги, у которых произошла потасовка с полицейским, подтвердили Радио «Комсомольская правда», что конфликт начался с вопроса об ошейнике. Также они заявили, что правоохранители сразу встали на сторону своего коллеги.

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— Приезжает прям несколько нарядов полиции. Четыре или пять машин, и просто человек двадцать на нас летят с автоматами. И один кричит: «Я сейчас собаку застрелю!» Я говорю: «Причем здесь собака, ваш сотрудник в непотребном виде убивает моего мужа». Они встали, сами опешили. Они пытались моего мужа скрутить, надеть на него наручники, - пожаловалась попавшая под следствие Лариса.

Против нее и ее супруга Константина Следственный комитет возбудил дело по статьям 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти), и 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Вскоре после инцидента ведомство объявило, что офицер был трезв, тогда как владелец собаки, напротив, был пьяным. СКР также обнародовал фрагменты видеозаписи с места происшествия.

Константин утверждает, что он был прав в конфликте.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Сотрудник полиции сделал замечание мужчине, в ответ мужчина и находившаяся с ним 48-летняя женщина оскорбили сотрудника полиции и применили к нему физическое насилие, а именно нанесли удары по лицу и телу, - сообщает Следственное управления СКР по Новосибирской области. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копий обвиняемым будет направлено в суд.

Полное видео инцидента с полицейским и хозяевами собаки .

ИСТОЧНИК KP.RU