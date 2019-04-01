«Посмотрела на Украинские Выборы, иду на мэра!» - глава новосибирского департамента культуры объявила об участии в избирательной кампании

СЕГОДНЯ 03:46 2019-04-01T04:25:35+03:00

Анна Терешкова сделала объявление на своей странице в соцсети. Фото: Влад КОМЯКОВ

Анна Терешкова заявила о своих намерениях в Facebook. Она выложила пост в первом часу ночи

Изменить размер текста: A A

Сотрудница новосибирской мэрии Анна Терешкова объявила о своем участии в избирательной кампании. Глава департамента культуры, спорта и молодежной политики написала об этом на своей странице в Facebook.

Анна Васильевна выложила короткий пост со словами: «Посмотрела на Украинские Выборы, иду на мэра!»

Сообщение чиновницы, выложенное в ночь на 1 апреля, стало быстро собирать лайки. А первым его прокомментировал бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой.

«Ну, наконец-то! Дождались!» - написал он.

Напомним, выборы мэра в Новосибирске должны состояться ближайшей осенью. А 31 марта состоялись выборы президента Украины. На них со значительным отрывом вырвался в лидеры актер Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU