«Посмотрела на Украинские Выборы, иду на мэра!» - глава новосибирского департамента культуры объявила об участии в избирательной кампании
Сотрудница новосибирской мэрии Анна Терешкова объявила о своем участии в избирательной кампании. Глава департамента культуры, спорта и молодежной политики написала об этом на своей странице в Facebook.
Анна Васильевна выложила короткий пост со словами: «Посмотрела на Украинские Выборы, иду на мэра!»
Сообщение чиновницы, выложенное в ночь на 1 апреля, стало быстро собирать лайки. А первым его прокомментировал бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой.
«Ну, наконец-то! Дождались!» - написал он.
Напомним, выборы мэра в Новосибирске должны состояться ближайшей осенью. А 31 марта состоялись выборы президента Украины. На них со значительным отрывом вырвался в лидеры актер Владимир Зеленский.
ИСТОЧНИК KP.RU