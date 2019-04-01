2019-04-01T03:20:03+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день: 1 апреля будет тепло, как в мае

Синоптики обещают до +9 . Но в этот день возможны и осадки
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Синоптики прогнозируют плюсовую температуру.Синоптики прогнозируют плюсовую температуру.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Весна продолжает радовать новосибирцев мягкой погодой. В течение почти всего марта в области держалось тепло. В первый день апреля небесная канцелярия следует этой же традиции. Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозирует +7º +9º. Правда, в этот день возможен и ветер – 5-10 метров в секунду.

«Днем местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица», - сообщает также сайт Гидрометцентра.

День обещает быть облачным с прояснениями.

Теплая погода ожидается и на ближайшие дни. Однако на темное время судок синоптики предрекают отрицательную температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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