«Уходит очень много толковых людей»: соцсети скорбят о гибели Наталии Филевой, совладелицы компании S7
Новость о том, что в воскресенье, 31 марта, в авиакатастрофе погибла Наталия Филева, совладелица компании S7, мгновенно разнеслась по соцсетям. Напомним, частный самолет, на борту которого находилась Наталия Валерьевна, разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах (он находится во Франкфурье-на-Майне – прим.авт). Вместе с Наталией Филевой в Epic LT в Германию летел ее отец: он тоже погиб.
В Германии на частном самолете разбилась совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева.Видео: hs
Пользователи соцсетей не остались равнодушными к произошедшей трагедию и пишут сочувственные комментарии:
- Совладелец S7 Наталия Филева погибла. Уходит очень много молодых и толковых, штучных людей. Именно в этот год стало сильно много, - уверены одни.
- Очень грустная новость, жалко. Примите соболезнования, - сочувствуют другие.
КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Наталии Филевой.
ИСТОЧНИК KP.RU