«Уходит очень много толковых людей»: соцсети скорбят о гибели Наталии Филевой, совладелицы компании S7

31 Март 22:18 2019-03-31T22:29:20+03:00

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Новость о том, что в воскресенье, 31 марта, в авиакатастрофе погибла Наталия Филева, совладелица компании S7, мгновенно разнеслась по соцсетям. Напомним, частный самолет, на борту которого находилась Наталия Валерьевна, разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах (он находится во Франкфурье-на-Майне – прим.авт). Вместе с Наталией Филевой в Epic LT в Германию летел ее отец: он тоже погиб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="220" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/700411" frameborder="0"></iframe> В Германии на частном самолете разбилась совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева.Видео: hs

Пользователи соцсетей не остались равнодушными к произошедшей трагедию и пишут сочувственные комментарии:

- Совладелец S7 Наталия Филева погибла. Уходит очень много молодых и толковых, штучных людей. Именно в этот год стало сильно много, - уверены одни.

- Очень грустная новость, жалко. Примите соболезнования, - сочувствуют другие.

КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Наталии Филевой.

ИСТОЧНИК KP.RU