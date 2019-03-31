«Стало плохо пассажиру»: в новосибирском аэропорту Толмачево экстренно сел самолет из Шанхая

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-31T14:57:18+03:00

Медики были уже на месте, когда самолет приземлился. Фото: Виктория МИНАЕВА

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Сегодня днем в аэропорту Толмачево совершил незапланированную посадку самолет, следующий по маршруту «Шанхай — Лондон».

— Благодаря оперативному взаимодействию аэропорта и аэронавигации своевременно к посадке рейса были вызваны медицинские службы аэропорта, скорой помощи города Оби и Новосибирска, — рассказала «КП»-Новосибирск» пресс-секретарь аэропорта Толмачево Ирина Шавшина. — Пассажир доставлен в лечебное учреждение города Новосибирска.

Напомним, что в прошлую среду аэропорт также принимал незапланированных гостей, только из Мюнхена. Тогда посадку пришлось совершать из-за того, что у 57-летнего пассажира случился инсульт.

ИСТОЧНИК KP.RU