«Стало плохо пассажиру»: в новосибирском аэропорту Толмачево экстренно сел самолет из Шанхая
Сегодня днем в аэропорту Толмачево совершил незапланированную посадку самолет, следующий по маршруту «Шанхай — Лондон».
— Благодаря оперативному взаимодействию аэропорта и аэронавигации своевременно к посадке рейса были вызваны медицинские службы аэропорта, скорой помощи города Оби и Новосибирска, — рассказала «КП»-Новосибирск» пресс-секретарь аэропорта Толмачево Ирина Шавшина. — Пассажир доставлен в лечебное учреждение города Новосибирска.
Напомним, что в прошлую среду аэропорт также принимал незапланированных гостей, только из Мюнхена. Тогда посадку пришлось совершать из-за того, что у 57-летнего пассажира случился инсульт.
ИСТОЧНИК KP.RU