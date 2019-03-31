2019-03-31T14:40:20+03:00
Общество

«Мы вплываем в подъезд»: сибирячка устроила шутливую экскурсию по затопленному городу

В Барабинске образовались огромные лужи
Александра БРУНЯ
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Девушка решила устроить видео-экскурсию по затопленному Барабинску. Фото: скриншот видеоДевушка решила устроить видео-экскурсию по затопленному Барабинску. Фото: скриншот видео
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Жительница Барабинска удивила соцсети своим чувством юмора. Девушка решила устроить видео-экскурсию по затопленному Барабинску. Она показала огромные лужи на дорогах, а также воду в подъезде одного из жилых домов.

Сибирячка устроила шутливую экскурсию по затопленному городу.Видео: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

— Необъятная лужа, такая же необъятная, как наша страна, — показывает дорогу сибирячка. — Как здесь люди после работы без резиновых сапог могут умудриться пройти?

Затем женщина идет

— Какая кристально чистая вода. Я думаю, что здесь нужно разводить рыбу, — рассуждает, входя в подъезд, автор видео. — Без мостков не обойтись. Вот такой бассейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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