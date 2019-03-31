«Мы вплываем в подъезд»: сибирячка устроила шутливую экскурсию по затопленному городу
Жительница Барабинска удивила соцсети своим чувством юмора. Девушка решила устроить видео-экскурсию по затопленному Барабинску. Она показала огромные лужи на дорогах, а также воду в подъезде одного из жилых домов.
Сибирячка устроила шутливую экскурсию по затопленному городу.Видео: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"
— Необъятная лужа, такая же необъятная, как наша страна, — показывает дорогу сибирячка. — Как здесь люди после работы без резиновых сапог могут умудриться пройти?
Затем женщина идет
— Какая кристально чистая вода. Я думаю, что здесь нужно разводить рыбу, — рассуждает, входя в подъезд, автор видео. — Без мостков не обойтись. Вот такой бассейн.
ИСТОЧНИК KP.RU