2019-03-31T12:18:54+03:00
Общество

Неудачно почистил крышу: сибиряк повис на веревке вниз головой в пяти метрах над землей

Спасателям пришлось вызволять мужчину из западни
Александра БРУНЯ
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К приезду спасателей мужчине стало совсем плохо, он почти потерял сознание. Фото: МАСС НовосибирскК приезду спасателей мужчине стало совсем плохо, он почти потерял сознание. Фото: МАСС Новосибирск
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Вчера утром навести порядок на крыше двухэтажного многоквартирного дома, решил 48-летний сибиряк без нужного образования и оборудования. Он не рассчитал свои силы и угодил в очень неприятную ситуацию:

— Спасатели обнаружили мужчину, висящего на веревке, пристегнутой к монтажному поясу. Он висел в горизонтальном положении упираясь ногами в стену дома. Помочь самому себе он не мог, — рассказали в группе «Спасатели МАСС». — Он не предусмотрел все правила безопасности работ, кроме того, работал без дополнительной страховочной веревки. В результате схода снега с крыши он покатился и повис.

К приезду спасателей мужчине стало совсем плохо, он почти потерял сознание.

Сотрудники МАСС поднялись к горе-мастеру по чистке крыши и спустили его на землю, передав врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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