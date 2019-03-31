Стал проблемой: старый и больной лабрадор оказался на улице

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-31T11:51:06+03:00

Найти бывших хозяев у приюта не получается. Фото: "Кошкино лукошко"

Собака нуждается в уходе и лекарствах

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В приюте «Кошкино лукошко» новый постоялец. Черная собака породы лабрадор. Ее подобрали с улицы около недели назад в Заельцовском районе. Попытки найти бывших хозяев не увенчались успехом, а собаке нужно лечение.

— Хозяев мы, конечно, найти пытаемся, но пока тихо... На фоне всей этой тишины собака исходит поносом с кровью, — написали в группе.

Лабрадору нужны обследования и лекарства, поэтому в группе попросили откликнуться всех неравнодушных новосибирцев.

Если вы хотите помочь, то все возможные способы указаны на странице «Кошкино лукошко».

Сбербанк

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Получатель Руслан Константинович Ищенко

ИСТОЧНИК KP.RU