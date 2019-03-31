Повеселились: сибиряки устроили в кафе танцы на столах, сломали холодильник и украли ларь с мясом
У трех молодых новосибирцев получился очень активный отдых с пятницы на субботу.
— В кафе «Jano» они устроили погром, — рассказали о происшествии в группе «Инцидент Новосибирск». — Выпивали, кидались стульями, взломали холодильник, украли ларь с мясом, пытались залезть в само кафе (которое было закрыто).
Сибиряки устроили в кафе танцы на столах, сломали холодильник и украли ларь с мясом.Видео: Инцидент Новосибирск
Развлечения компании попали на камеры видеонаблюдения, и по информации группы, владелец кафе обратился в полицию.
Видео активного отдыха молодых людей уже разлетелось по соцсетям. И многие пользователи шутят, что живут они по сравнению с этой молодежью «очень скучно». При этом комментаторы надеются, что всех их накажут за погром.
ИСТОЧНИК KP.RU