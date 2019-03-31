2019-03-31T10:41:06+03:00
Общество

Повеселились: сибиряки устроили в кафе танцы на столах, сломали холодильник и украли ларь с мясом

Видео развлечения трех молодых людей разместили в соцсетях
Александра БРУНЯ
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Развлечения компании попали на камеры видеонаблюдения. Фото: скриншот видеоРазвлечения компании попали на камеры видеонаблюдения. Фото: скриншот видео
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У трех молодых новосибирцев получился очень активный отдых с пятницы на субботу.

— В кафе «Jano» они устроили погром, — рассказали о происшествии в группе «Инцидент Новосибирск». — Выпивали, кидались стульями, взломали холодильник, украли ларь с мясом, пытались залезть в само кафе (которое было закрыто).

Сибиряки устроили в кафе танцы на столах, сломали холодильник и украли ларь с мясом.Видео: Инцидент Новосибирск

Развлечения компании попали на камеры видеонаблюдения, и по информации группы, владелец кафе обратился в полицию.

Видео активного отдыха молодых людей уже разлетелось по соцсетям. И многие пользователи шутят, что живут они по сравнению с этой молодежью «очень скучно». При этом комментаторы надеются, что всех их накажут за погром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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