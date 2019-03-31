Полыхало на все село: под Новосибирском разгорелся пожар

СЕГОДНЯ 10:08 2019-03-31T10:08:29+03:00

Спасателям было непросто тушить пожар, в том числе из-за сильного ветра.

Жилой дом и постройки вокруг полностью сгорели, а люди оказались на улице

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Пожар сегодня произошел в селе Раздольное под Новосибирском на улице Зеленая.

Жилой дом на две семьи сгорел дотла в под Новосибирском.Видео: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

— В одной части дома жила пенсионерка, а во второй другая семья, — рассказали очевидцы в группе «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54». — Горело очень сильно.

Спасателям было непросто тушить пожар, в том числе из-за сильного ветра.

Очевидцы добавляют, что дом, постройки и припаркованный на территории автомобиль в итоге полностью сгорели, но среди людей пострадавших нет. В одном из домов, по их информации, жила семья с тремя детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU