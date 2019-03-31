Полыхало на все село: под Новосибирском разгорелся пожар
Пожар сегодня произошел в селе Раздольное под Новосибирском на улице Зеленая.
Жилой дом на две семьи сгорел дотла в под Новосибирском.Видео: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"
— В одной части дома жила пенсионерка, а во второй другая семья, — рассказали очевидцы в группе «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54». — Горело очень сильно.
Спасателям было непросто тушить пожар, в том числе из-за сильного ветра.
Очевидцы добавляют, что дом, постройки и припаркованный на территории автомобиль в итоге полностью сгорели, но среди людей пострадавших нет. В одном из домов, по их информации, жила семья с тремя детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU