2019-03-31T09:01:54+03:00
Общество

Червяк в подарок: сибирячка обнаружила в купленном блине неожиданную добавку

Возмущенная покупательница поделилась фотографиями в соцсетях
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Женщина также удивилась, обнаружив, по ее словам, вместо кеты по большей части селедку. Фото: "Фламп", пользователь Elena FoxЖенщина также удивилась, обнаружив, по ее словам, вместо кеты по большей части селедку. Фото: "Фламп", пользователь Elena Fox
Изменить размер текста:

Жительница Новосибирска разместила гневный отзыв на популярном сервисе «Фламп». Под ником Elena Fox она рассказала о покупке готовых блинчиков из кеты.

— Не покупайте здесь готовые продукты! По итогу к блинчику с кетой прилагались «бесплатно!» паразиты! — утверждает женщина.

Она отметила, что купила готовую продукцию в популярном гипермаркете.

— Это хорошо, что я всегда ковыряюсь в еде и перед тем как кушать. Когда увидела штук 8-10 вот таких маленьких червячков, мягко говоря, я была очень в шоке! — добавила сибирячка.

Женщина также удивилась, обнаружив, по ее словам, вместо кеты по большей части селедку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24