Червяк в подарок: сибирячка обнаружила в купленном блине неожиданную добавку

СЕГОДНЯ 09:01 2019-03-31T09:01:54+03:00

Женщина также удивилась, обнаружив, по ее словам, вместо кеты по большей части селедку. Фото: "Фламп", пользователь Elena Fox

Изменить размер текста: A A

Жительница Новосибирска разместила гневный отзыв на популярном сервисе «Фламп». Под ником Elena Fox она рассказала о покупке готовых блинчиков из кеты.

— Не покупайте здесь готовые продукты! По итогу к блинчику с кетой прилагались «бесплатно!» паразиты! — утверждает женщина.

Она отметила, что купила готовую продукцию в популярном гипермаркете.

— Это хорошо, что я всегда ковыряюсь в еде и перед тем как кушать. Когда увидела штук 8-10 вот таких маленьких червячков, мягко говоря, я была очень в шоке! — добавила сибирячка.

Женщина также удивилась, обнаружив, по ее словам, вместо кеты по большей части селедку.

ИСТОЧНИК KP.RU