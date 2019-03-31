Червяк в подарок: сибирячка обнаружила в купленном блине неожиданную добавку
Возмущенная покупательница поделилась фотографиями в соцсетях
Женщина также удивилась, обнаружив, по ее словам, вместо кеты по большей части селедку. Фото: "Фламп", пользователь Elena Fox
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Жительница Новосибирска разместила гневный отзыв на популярном сервисе «Фламп». Под ником Elena Fox она рассказала о покупке готовых блинчиков из кеты.
— Не покупайте здесь готовые продукты! По итогу к блинчику с кетой прилагались «бесплатно!» паразиты! — утверждает женщина.
Она отметила, что купила готовую продукцию в популярном гипермаркете.
— Это хорошо, что я всегда ковыряюсь в еде и перед тем как кушать. Когда увидела штук 8-10 вот таких маленьких червячков, мягко говоря, я была очень в шоке! — добавила сибирячка.
Женщина также удивилась, обнаружив, по ее словам, вместо кеты по большей части селедку.
ИСТОЧНИК KP.RU