Оставишь бампер: новосибирцы разбивают машины в огромной яме с лужей
Возле остановки «Колхидская» на Западном жилмассиве автолюбители столкнулись с серьезной проблемой. Огромная яма расположилась на дороге и объехать ее непросто.
Новосибирцы разбивают машины в огромной яме с лужей.Видео: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"
— С этим что-то надо делать. Пока мы стояли возле магазина, там пять машин об эту яму расхлестались, — возмущается автор видео, которое размещено в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». — Я сама в этой яме чуть бампер не оставила.
Пользователи соцсетей активно обсуждают видео.
— Пусть девушка подает в суд на дорожную службу! — советует в комментариях Руслан.
Большинство отмечают, что в городе стало очень много ям и нужно просто быть аккуратнее.
ИСТОЧНИК KP.RU