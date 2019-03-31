Оставишь бампер: новосибирцы разбивают машины в огромной яме с лужей

СЕГОДНЯ 07:31 2019-03-31T07:32:50+03:00

Огромная яма расположилась на дороге и объехать ее не просто. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Возле остановки «Колхидская» на Западном жилмассиве автолюбители столкнулись с серьезной проблемой. Огромная яма расположилась на дороге и объехать ее непросто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/700310" frameborder="0"></iframe> Новосибирцы разбивают машины в огромной яме с лужей.Видео: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

— С этим что-то надо делать. Пока мы стояли возле магазина, там пять машин об эту яму расхлестались, — возмущается автор видео, которое размещено в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». — Я сама в этой яме чуть бампер не оставила.

Пользователи соцсетей активно обсуждают видео.

— Пусть девушка подает в суд на дорожную службу! — советует в комментариях Руслан.

Большинство отмечают, что в городе стало очень много ям и нужно просто быть аккуратнее.

ИСТОЧНИК KP.RU