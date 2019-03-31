Венеция в Сибири: мальчик, плавающий на плюшке в огромной луже, рассмешил соцсети

СЕГОДНЯ 07:01 2019-03-31T07:05:31+03:00

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В Новосибирск пришла весна, а вместе с ней огромные лужи. Находчивые юные сибиряки тут же нашли себе новое развлечение. Мальчик решил поплавать на плюшке, а вместо весла взял детскую лопатку. За этим занятием его и сфотографировали.

— Ничего необычного, дороги на Бронном переулке превратились в каналы Венеции, — написал автор фото в группе «Типичный Новосибирск». — И юный сибиряк, сев на гандолу, пустился вплавь

В комментариях к фото новосибирцы делятся своим мнением:

— Мы в детстве плоты делали и катались по большим лужам! РОМАНТИКА! — вспоминает Лилия.

— Малой гений, бензин золотой, на плюшках гонять самое то, — смеется Павел.

— Это мы просто были маленькие, вот поэтому нам и казалось, что они большие и глубокие! — сетует Ирина

ИСТОЧНИК KP.RU