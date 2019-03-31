2019-03-31T06:35:45+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день: 31 марта будет 9 градусов тепла

В город пришла настоящая весна
Александра БРУНЯ
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Ветер будет южный, пять метров в секунду.Ветер будет южный, пять метров в секунду.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В воскресение днем в Новосибирске будет очень тепло — плюс девять градусов, так что можно смело отправляться гулять и наслаждаться погодой. Весна вступает в свои права и с такими температурами совсем скоро разберется со снегом, тем более, по информации синоптиков вечером ей будет помогать дождь.

— Ночью температура воздуха опустится нуля градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ветер будет южный, пять метров в секунду.

«Яндекс. Погода» также обещает новосибирцам теплое воскресение. Согласно данным сервиса весь сегодня весь день сегодня будет немного пасмурно, а вечером пойдет дождь. Температура днем может подняться до плюс шести градусов, а как стемнеет — станет холоднее, около трех градусов тепла. При этом в светлое время суток, по данным сервиса, погода будет ощущаться на ноль градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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