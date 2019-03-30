2019-03-30T17:56:31+03:00
Общество

Могла сесть в любой автобус: проблемы с памятью увели сибирячку далеко от дома

Ларису Заозернову ищут по всему Новосибирску
Екатерина КОМЯКОВА
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Лариса Заозернова ушла на прогулку и не вернулась. Фото: vk.com/lizaalert_novosibЛариса Заозернова ушла на прогулку и не вернулась. Фото: vk.com/lizaalert_novosib
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Жительница Новосибирска Лариса Константиновна Заозернова ушла из дома в Новосибирске на улице Ударной на прогулку, домой не вернулась. 75-летняя женщина иногда теряет память, нуждается в медицинской помощи и могла просто потеряться.

— Может не вспомнить свою фамилию, городским транспортом обычно не передвигается, тем не менее может сесть в автобус или троллейбус. У бабушки в кармане записки с номерами родных и домашним адресом! — сообщает руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

Рост женщины 163 сантиметра, при ходьбе горбится. Телосложение худощавое, волосы русые с сединой. Когда пропала, была одета в серое драповое полупальто, серые брюки, коричневые сапоги, на голове — черная шапка.

Будьте внимательны, если вы увидите похожую женщину на улице, срочно сообщите об этом по телефону — 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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