Могла сесть в любой автобус: проблемы с памятью увели сибирячку далеко от дома
Жительница Новосибирска Лариса Константиновна Заозернова ушла из дома в Новосибирске на улице Ударной на прогулку, домой не вернулась. 75-летняя женщина иногда теряет память, нуждается в медицинской помощи и могла просто потеряться.
— Может не вспомнить свою фамилию, городским транспортом обычно не передвигается, тем не менее может сесть в автобус или троллейбус. У бабушки в кармане записки с номерами родных и домашним адресом! — сообщает руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Алеся Яблонских.
Рост женщины 163 сантиметра, при ходьбе горбится. Телосложение худощавое, волосы русые с сединой. Когда пропала, была одета в серое драповое полупальто, серые брюки, коричневые сапоги, на голове — черная шапка.
Будьте внимательны, если вы увидите похожую женщину на улице, срочно сообщите об этом по телефону — 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU