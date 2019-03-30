2019-03-30T17:35:03+03:00
Дом. Семья

Дедушка делает фото спасенных им котиков: его квартира — галерея добра

Снимки пристроенных питомцев украшают стену в доме
Екатерина КОМЯКОВА
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Спасенные котики смотрят на своего благодетеля со снимков. Фото: vk.com/kzarstvoСпасенные котики смотрят на своего благодетеля со снимков. Фото: vk.com/kzarstvo
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Пенсионер Василий из Новосибирска невероятно широкой души человек. Не смотря на свой возраст, а ему за 60, он занимается волонтерством — подбирает кошек на улице, приводит их в порядок и ищет им хозяев.

— Василий в одиночку уже давно отлавливал бездомышей и всех пристраивал сам. «Окошачил» себя пятью душами, свою сестру тремя, у своих детей примостил по 2 души, потом писал объявления и клеил их на зоомагазины и аптеки. Он в одиночку спас столько много кошек! Это я пишу для тех, кто ноет: «Что я могу один сделать, всех не спасешь», — пишет про Василия руководитель приюта «Кошачье царство» Татьяна Николаева.

Само собой — 60-летний зоозащитник — уже удивительно, но это не все. У Василия есть еще одно примечательное хобби. Он фотографирует, всех подобранных котиков, печатает снимки и собирает из них фотоальбомы. Самые любимые снимки бережно вставляются в рамку и вешаются на стену. В квартире пенсионера появилась целая стена-галерея из фотографий спасенных котов.

Это только часть большой коллекции, сколько еще фотографий хранится в альбоме! Фото: vk.com/kzarstvo

Это только часть большой коллекции, сколько еще фотографий хранится в альбоме! Фото: vk.com/kzarstvo

ИСТОЧНИК KP.RU

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