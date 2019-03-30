Его любили все: детский хирург стал героем соцсетей после смерти

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-30T16:24:23+03:00

Детский хирург стал героем соцсетей. Им восторгаются и жалеют о его уходе. Фото: vk.com/mhkoff

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Дмитрий Титов известный в Новосибирске врач, работавший в областной больнице детским урологом-андрологом, скончался от сердечного приступа летом прошлого года. Он был кандидатом медицинских наук, настоящим профессионалом, берущимся за сложные случаи. Был автором 59 научных публикаций и трех патентов на изобретения.

— Дмитрий Владиславович был очень интеллигентным, выдержанным человеком, добрым, внимательным и отзывчивым, — писали после его смерти коллеги на сайте Новосибирской областной ассоциации врачей.

Спустя полгода о Титове вновь появилась информация в сети, на этот раз в связи с его победой на конкурсе народного признания «Спасибо, доктор». В региональном этапе среди победителей был Дмитрий Титов. За него проголосовало более тысячи пациентов. На сцену за поздравлениями вышли жена Дмитрия и его старший сын.

Информацию о враче и его победе после смерти опубликовали известные паблики. В том числе «МХК» во «Вконтакте». Под постом о Дмитрии Титове тысячи лайков. Большинство подписчиков комментируют новость лаконично — одной буквой «F», что на языке мемов означает — отдать дань уважения. Эта «мода» вышла из какой-то сетевой игры, где участникам нужно было нажать одну клавишу, чтобы выразить уважение достойному умершему человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU