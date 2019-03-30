Темнота накрыла левый берег: 128 домов в Новосибирске лишились электроэнергии

СЕГОДНЯ 14:38 2019-03-30T14:38:44+03:00

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На левом берегу Новосибирска прошли масштабные аварийные отключения света. Электроэнергии нет на части улиц Станиславского, Плахотного, Планировочной, Котовского, Путевой и в Горском жилмассиве.

— Аварийное отключение электроэнергии в Новосибирске затронуло 128 объектов, начало отключения в 17.20, конец отключения в 19.20, — сообщают на муниципальном портале Новосибирска.

Наши корреспонденты отмечают, что в связи с отключениями света в районе закрылись раньше времени многие магазины.

— Уважаемые покупатели, магазин закрыт, так как нет света, — объявления с таким содержанием развесили продавцы на витринах супермаркетов.

Из-за аварии закрылись магазины.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

— Магазин не работает. Аварийное отключение света. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства, — гласит другое объявление в этом же районе.

Чтобы купить хлеб, придется ехать в другой район.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU