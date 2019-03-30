2019-03-30T14:38:44+03:00
Общество

Темнота накрыла левый берег: 128 домов в Новосибирске лишились электроэнергии

Предположительно свет дадут в 19.20
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
В 128 зданиях погас свет. Фото: novo-sibirsk.ru/portalВ 128 зданиях погас свет. Фото: novo-sibirsk.ru/portal
Изменить размер текста:

На левом берегу Новосибирска прошли масштабные аварийные отключения света. Электроэнергии нет на части улиц Станиславского, Плахотного, Планировочной, Котовского, Путевой и в Горском жилмассиве.

— Аварийное отключение электроэнергии в Новосибирске затронуло 128 объектов, начало отключения в 17.20, конец отключения в 19.20, — сообщают на муниципальном портале Новосибирска.

Наши корреспонденты отмечают, что в связи с отключениями света в районе закрылись раньше времени многие магазины.

— Уважаемые покупатели, магазин закрыт, так как нет света, — объявления с таким содержанием развесили продавцы на витринах супермаркетов.

Из-за аварии закрылись магазины. Фото: Даба ДАБАЕВ

Из-за аварии закрылись магазины.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

— Магазин не работает. Аварийное отключение света. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства, — гласит другое объявление в этом же районе.

Чтобы купить хлеб, придется ехать в другой район. Фото: Даба ДАБАЕВ

Чтобы купить хлеб, придется ехать в другой район.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Масло подгорело: из торгового центра «Роща» вывели всех посетителей
Тетя Котя: женщина в куртке с принтом из котят вызвала зависть у сибирячек
Разговор с духами: новосибирский экстрасенс пишет роман о потустороннем мире
Ребенок в окне: спасатели помогли вскрыть квартиру с пьяной матерью
Пора на дачу: под Новосибирском распустились первые цветы
Булка дала прикурить: новосибирец купил хлеб с зажигалкой внутри
Когда отдавать будем? Самому старому должнику в Новосибирской области 96 лет
Погода в Новосибирске на день: 30 марта пойдет дождь
Пасхальные службы 2019 в храмах Новосибирска: где будут проходить, в какое время начнутся
Не слипнется: сибирячка накормит жюри «Мисс России» вареньем
«Спирино-Чингис» — проезда нет: в Новосибирской области закрыли ледовую переправу
«Помогай весне - ешь снег»: новосибирские сугробы, похожие на торт, рассмешили соцсети
МТС запустила цифровую библиотеку
«Ее после родов выкинули в подъезд»: сибиряки ищут сестру, которую ни разу не видели
Прибавка к пенсии: Александр Солодкин отсудил 57850 рублей за уголовное преследование
Андрей Травников на федеральном уровне предложил поддержать детские школы искусств
Фокус не удался: спасатели сняли с крыши пристройки прыгнувшего из окна общежития мужчину
«Какие они все милашки»: в торговом центре Новосибирска разгуливали парни в платьях и париках
Страшная находка: водитель нашел труп мужчины в мусоровозе
«Кто проживает на дне океана»: новосибирцы сняли забавное видео о гигантской луже на Петухова
Кресло не спасло: 7-летняя девочка попала в больницу с переломом бедра после ДТП под Новосибирском