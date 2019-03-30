Темнота накрыла левый берег: 128 домов в Новосибирске лишились электроэнергии
На левом берегу Новосибирска прошли масштабные аварийные отключения света. Электроэнергии нет на части улиц Станиславского, Плахотного, Планировочной, Котовского, Путевой и в Горском жилмассиве.
— Аварийное отключение электроэнергии в Новосибирске затронуло 128 объектов, начало отключения в 17.20, конец отключения в 19.20, — сообщают на муниципальном портале Новосибирска.
Наши корреспонденты отмечают, что в связи с отключениями света в районе закрылись раньше времени многие магазины.
— Уважаемые покупатели, магазин закрыт, так как нет света, — объявления с таким содержанием развесили продавцы на витринах супермаркетов.
Из-за аварии закрылись магазины.Фото: Даба ДАБАЕВ
Фото: Даба ДАБАЕВ
— Магазин не работает. Аварийное отключение света. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства, — гласит другое объявление в этом же районе.
Чтобы купить хлеб, придется ехать в другой район.Фото: Даба ДАБАЕВ
Фото: Даба ДАБАЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU