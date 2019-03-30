2019-03-30T14:08:04+03:00
Происшествия

Масло подгорело: из торгового центра «Роща» вывели всех посетителей

По словам очевидцев, сильного задымления в здании не было
Екатерина КОМЯКОВА
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Новосибирцы шлют не слишком информативные фото с места эвакуации.Новосибирцы шлют не слишком информативные фото с места эвакуации.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сегодня, 30 марта, после апреля случилось ЧП в ТЦ «Роща» в Новосибирске. Из-за запаха гари и дыма пришлось эвакуировать всех посетителей и сотрудников магазинов.

— Я просто услышала сообщение по громкой связи, по коридорам начали ходить охранники и выводить людей. Никакой паники и давки не было. Все случилось очень быстро, я никакого запаха гари не чувствовала, — рассказала «Комсомольской правде» одна из сотрудниц ТЦ «Роща». — Сегодня торговый центр работать уже не будет, всех отправили по домам. На улице я видела несколько пожарных машин, где-то около пяти. Открытого огня и сильного дыма не было.

В группе «Служба эвакуации АСТ-54» пишут, что из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек, включая 20 сотрудников. Точную информацию в управлении МЧС оперативно предоставить не смогли. В управлении МВД по Новосибирской области сказали, что по данному адресу ничего серьезного не случилось, просто задымление в одном из кафе.

— По предварительной информации, источником задымления стало горевшее в поддоне масло на кухне магазина. Система пожаротушения сработала и с потолка лилась вода. Никто не пострадал, — пишут в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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