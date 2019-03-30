2019-03-30T12:05:16+03:00
Общество

Тетя Котя: женщина в куртке с принтом из котят вызвала зависть у сибирячек

В Новосибирске сфотографировали женщину в необычной куртке
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Сибирячка в куртке с котятами восхитила любителей котиков. Фото: vk.com/subwaynskСибирячка в куртке с котятами восхитила любителей котиков. Фото: vk.com/subwaynsk
Изменить размер текста:

В паблике «Мода Новосибирского метро» выложили очередную фотографию с женщиной в непривычном наряде. На этот раз в чей-то объектив попала дама, на которой была куртка с «кошачьим» принтом: мордашки милых котят покрывают всю ткань.

— Ну уж лучше так, чем бы это был бы натуральный мех.

— Классная куртка.

— Где взять такую куртку?

— Это же тетя котя!

— Сильная и независимая,- веселятся комментаторы под фотографией.

Это уже не первый случай, когда «Мода Новосибирского метро» публикует фотографии с горожанами в необычных нарядах или ситуациях. Так, накануне там появился снимок с девушкой, которая проехала в вагоне метро с подушкой и одеялом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Разговор с духами: новосибирский экстрасенс пишет роман о потустороннем мире
Ребенок в окне: спасатели помогли вскрыть квартиру с пьяной матерью
Пора на дачу: под Новосибирском распустились первые цветы
Булка дала прикурить: новосибирец купил хлеб с зажигалкой внутри
Когда отдавать будем? Самому старому должнику в Новосибирской области 96 лет
Погода в Новосибирске на день: 30 марта пойдет дождь
Пасхальные службы 2019 в храмах Новосибирска: где будут проходить, в какое время начнутся
Не слипнется: сибирячка накормит жюри «Мисс России» вареньем
«Спирино-Чингис» — проезда нет: в Новосибирской области закрыли ледовую переправу
«Помогай весне - ешь снег»: новосибирские сугробы, похожие на торт, рассмешили соцсети
МТС запустила цифровую библиотеку
«Ее после родов выкинули в подъезд»: сибиряки ищут сестру, которую ни разу не видели
Прибавка к пенсии: Александр Солодкин отсудил 57850 рублей за уголовное преследование
Андрей Травников на федеральном уровне предложил поддержать детские школы искусств
Фокус не удался: спасатели сняли с крыши пристройки прыгнувшего из окна общежития мужчину
«Какие они все милашки»: в торговом центре Новосибирска разгуливали парни в платьях и париках
Страшная находка: водитель нашел труп мужчины в мусоровозе
«Кто проживает на дне океана»: новосибирцы сняли забавное видео о гигантской луже на Петухова
Кресло не спасло: 7-летняя девочка попала в больницу с переломом бедра после ДТП под Новосибирском