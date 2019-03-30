Тетя Котя: женщина в куртке с принтом из котят вызвала зависть у сибирячек
В паблике «Мода Новосибирского метро» выложили очередную фотографию с женщиной в непривычном наряде. На этот раз в чей-то объектив попала дама, на которой была куртка с «кошачьим» принтом: мордашки милых котят покрывают всю ткань.
— Ну уж лучше так, чем бы это был бы натуральный мех.
— Классная куртка.
— Где взять такую куртку?
— Это же тетя котя!
— Сильная и независимая,- веселятся комментаторы под фотографией.
Это уже не первый случай, когда «Мода Новосибирского метро» публикует фотографии с горожанами в необычных нарядах или ситуациях. Так, накануне там появился снимок с девушкой, которая проехала в вагоне метро с подушкой и одеялом.
ИСТОЧНИК KP.RU