Тетя Котя: женщина в куртке с принтом из котят вызвала зависть у сибирячек

СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-30T12:05:16+03:00

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В паблике «Мода Новосибирского метро» выложили очередную фотографию с женщиной в непривычном наряде. На этот раз в чей-то объектив попала дама, на которой была куртка с «кошачьим» принтом: мордашки милых котят покрывают всю ткань.

— Ну уж лучше так, чем бы это был бы натуральный мех.

— Классная куртка.

— Где взять такую куртку?

— Это же тетя котя!

— Сильная и независимая,- веселятся комментаторы под фотографией.

Это уже не первый случай, когда «Мода Новосибирского метро» публикует фотографии с горожанами в необычных нарядах или ситуациях. Так, накануне там появился снимок с девушкой, которая проехала в вагоне метро с подушкой и одеялом.

ИСТОЧНИК KP.RU