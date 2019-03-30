2019-03-30T11:39:44+03:00
Общество

Разговор с духами: новосибирский экстрасенс пишет роман о потустороннем мире

Тимофей Руденко, победитель шоу «Битва экстрасенсов», взялся за произведение под названием «Разговоры с мертвыми»
Екатерина КОМЯКОВА
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Тимофей Руденко возьмется за перо - экстрасенс решил рассказать о своем трудном детстве.Тимофей Руденко возьмется за перо - экстрасенс решил рассказать о своем трудном детстве.Фото: Соцсети
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Тимофей Руденко — единственный сибиряк-победитель шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале «ТНТ». Ему удалось одержать победу в 19-м сезоне популярного телепроекта. Сейчас новосибирский экстрасенс взялся за написание книги.

— Первая часть книги будет посвящена рассказу о том, что у Тимофея была шизфорения и трудное детство: он потерял родителей. Во второй части он решил рассказать о том, как принять тот факт, что твои близкие умерли, — сообщают в издательстве «АСТ».

«Разговоры с мертвыми» планируется выпустить в мае тиражом в 20 тысяч экземпляров. Сейчас в соцсетях у экстрасенса проводится конкурс на лучший вопрос.

Ранее в эксклюзивном интервью для «Комсомольской правды» Тимофей рассказывал, как у него появился экстрасенсорный дар:

— О своем диагнозе я узнал в 2016 году, после смерти отца. Сначала у меня была затяжная депрессия, потом я стал слышать голос отца. Впоследствии голоса усиливались, и состояние совсем ухудшилось. Сначала начинается треск в висках, потом ощущение, как будто голова сжимается, небольшое потемнение в глазах, и я слышу один определенный голос. Со временем я научился это контролировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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