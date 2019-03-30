Ребенок в окне: спасатели помогли вскрыть квартиру с пьяной матерью

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-30T10:04:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске в Ленинском районе накануне в районе полудня случилось ЧП. В многоквартирном доме на втором этаже прохожие заметили странную картину — в открытом окне второго этаже появился ребенок на подоконнике. Тут же была вызвана полиция. Попасть в квартиру простым путем не получилось, дверь никто не открывал. Тогда сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы пришли на помощь, они помогли правоохранителям открыть дверь и проникнуть внутрь. Жизни девочки уже ничего не угрожало.

— В квартире обнаружены девочка 2017 года рождения и ее мама 1979 года рождения в алкогольном опьянении, — сообщают в своей сводке спасатели.

Полицейские провели профилактическую беседу с женщиной, девочке медицинская помощь не понадобилась.

Начинается потепление, в связи с еще работающими батареями, проветривание квартир в многоэтажках станет распространенным явлением. Практически каждый год весной и летом мы сообщаем о жертвах — малолетних детях случайно выпавших из окон многоэтажек. Будьте бдительны, не оставляйте детей одних в комнатах с открытыми окнами, пользуйтесь защитными приспособлениями и специальными замками, которые не позволяют детям самостоятельно открыть окно.

ИСТОЧНИК KP.RU