Пора на дачу: под Новосибирском распустились первые цветы

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-30T09:37:21+03:00

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В Новосибирской области уже начали цвести первые цветы. Желтые крокусы вытянули стебли и показали яркие головки. Первоцветы были замечены в районе Бердска.

— Сегодня первые цветы распустились в Микрорайоне Бердска, — сообщают в паблике «АвтоБердск» и сопровождают новость ярким снимком.

Подписчики группы спрашивают, что это за растение. Судя по всему, это крокусы — один из самых ранних первоцветов, появляющихся на проталинах вместе с подснежниками. Принято считать, что с появлением этих цветов пора открывать дачный сезон, зима больше не заявит о своих правах.

Прогноз теорию крокусов подтверждает — всю следующую неделю ожидаются плюсовые температуры. Даже ночью столбик термометра будет находиться на отметке от 1 до 5 градусов, только изредка будет опускаться ниже нуля. К следующим выходным портал Яндекс. Погода обещает солнечную погоду и до 8 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU