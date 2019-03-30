2019-03-30T07:57:46+03:00
Общество

Булка дала прикурить: новосибирец купил хлеб с зажигалкой внутри

Сибиряки удивляются, как хлеб не взорвался в печи
Екатерина КОМЯКОВА
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Внутри хлеба покупатели нашли зажигалку. Фото: vk.com/revizorro_nsk54Внутри хлеба покупатели нашли зажигалку. Фото: vk.com/revizorro_nsk54
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Новосибирец поделился с горожанами историей о странной покупке. В булке хлеба была обнаружена… зажигалка. Тараканы, волосы, скрепки — это пройденный этап. Теперь в продуктах обнаруживаются сюрпризы покрупнее.

— Необычную покупку совершили в одном из супермаркетов города. Купи булку и получи зажигалку в подарок, — пишут авторы сообщения в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях.

Подписчики удивляются находке и делятся своими историями:

— Бывает. Я так окурок нашла.

— Хоть не чей-нибудь палец! Мне в подарок гайка попадалась в хлебе, в тушенке — кусок полиэтилена, в морской капусте — кусок лески с ржавыми крючками, в пиве — насекомые на дне бутылки. Больше ничего не было такого.

Другие подписчики недоумевают, почему зажигалка, в которой, скорее всего, есть газ, не взорвалась в печи.

По фото видно, что покупатели принесли надрезанный хлеб обратно в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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