2019-03-30T07:23:28+03:00
Общество

Когда отдавать будем? Самому старому должнику в Новосибирской области 96 лет

Приставы подвели возрастную и гендерную статистику за год
Екатерина КОМЯКОВА
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Ленам, Наташам, Сергеям и Александрам в долг лучше не давать.Ленам, Наташам, Сергеям и Александрам в долг лучше не давать.Фото: Архив "КП"
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Приставы Новосибирской области решили посчитать, сколько женщин и мужчин находятся в должниках, сколько они должны все вместе, и кто из них самый старый. Оказалось, работы у приставов достаточно. Всего на исполнении находится 127,5 тысяч исполнительных листов по долгам.

Больше половины из этого списка женщины, причем самые часто встречаемые имена в этом списке — Наталья и Елена. Если говорить о мужчинах, то реже остальных отдают долги Александры и Сергеи.

Среди женщин самая пожилая должница просрочила возврат 7 тысяч рублей, этой сибирячке уже исполнился 91 год. При этом самая большая сумма по женским долгам — 230 миллионов рублей.

Что касается мужчин, самому опытному должнику 96 лет, и задолжал он 50 тысяч рублей.

— Самый крупный долг новосибирца составил почти 325 миллионов рублей, а самый незначительный — 184 рубля, — подсчитали приставы.

Отметим, что по общей сумме долгов новосибирских мужчин и женщин, ведет в счет сильный пол. Мужчины обогнали горожанок на 6 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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