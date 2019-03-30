Погода в Новосибирске на день: 30 марта пойдет дождь

СЕГОДНЯ 05:30 2019-03-30T05:30:50+03:00

Какая будет погода в Новосибирске на день 30 марта

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Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 30 марта нас ждут мокрый снег и дождь, при этом температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла.

— 30 марта ожидается переменная облачность, утром и днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами сильная гололедица, — сообщают в западно-сибирском гидрометцентре.

Ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду, при этом на данный момент в городе сохраняется штиль. Такие атмосферные условия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе.

Ближайшей ночью температура опустится до -1+1 градусов, возможен мокрый снег.

По региону в отдельных районах ожидаются осадки — мокрый снег и дождь, ночью по западу, днем по востоку также прогнозируются умеренные осадки. Возможны туманы и сильная гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU