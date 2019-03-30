Погода в Новосибирске на день: 30 марта пойдет дождь
Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 30 марта нас ждут мокрый снег и дождь, при этом температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла.
— 30 марта ожидается переменная облачность, утром и днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами сильная гололедица, — сообщают в западно-сибирском гидрометцентре.
Ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду, при этом на данный момент в городе сохраняется штиль. Такие атмосферные условия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе.
Ближайшей ночью температура опустится до -1+1 градусов, возможен мокрый снег.
По региону в отдельных районах ожидаются осадки — мокрый снег и дождь, ночью по западу, днем по востоку также прогнозируются умеренные осадки. Возможны туманы и сильная гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU