2019-03-29T21:27:41+03:00
Общество

Пасхальные службы 2019 в храмах Новосибирска: где будут проходить, в какое время начнутся

Когда можно прийти на пасхальные службы 2019 в храмах Новосибирска – читайте в нашем материале
Татьяна СОЛОВОВА
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В новосибирских храмах на Пасху пройдут ночные службы.В новосибирских храмах на Пасху пройдут ночные службы.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
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Пасхальные службы 2019 в храмах Новосибирска – это одна из важных праздничных традиций, к которой каждый год присоединяются тысячи новосибирцев. И этот год не станет исключением.

- Ночные службы во всех храмах Новосибирска начнутся в полночь с 27 на 28 марта, - рассказали в новосибирской митрополии.

Вот в каких храмах в праздничную ночь ждут сибиряков:

1.Вознесенский кафедральный собор – ул. Советская улица, 91, тел. (383)221-49-04

2.Приход во имя святителя Николая чудотворца – ул. Зоологическая, 8а, тел. (383) 334-86-00, 8-983-135-73-43

3. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы – ул. Громова, 19, тел. (383) 342-14-79

4. Храм во имя святого мученика Вонифатия – ул. Столетова, 17а, тел. (383) 272-25-85

5. Приход во имя св. страстотерпца царя Николая – ул. Никитина, 105/1, тел. 8-923-175-79-48

6. Собор во имя Александра Невского – Красный проспект, 1а, тел. (383) 223-54-40, 223-27-69, 223-83-49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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