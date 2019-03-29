Не слипнется: сибирячка накормит жюри «Мисс России» вареньем
Уже через две недели, 13 апреля, 50 красоток со всей страны поборются за корону «Мисс России». Среди участниц, которые претендуют на звание самой привлекательной девушки страны, есть и наша землячка - 18-летняя Полина Атаманова.
Девушка учится на 3 курсе Новосибирского Государственного Художественного Училища на дизайнера, а в модельный бизнес попала абсолютно случайно:
- Я пришла в кафе на обед, а ушла с двумя сотрудницами модельного агентства Elite Stars прямиком в их офис: они меня заметили среди посетителей и предложили посотрудничать, - смеется Полина. – Но в детстве я себе такого и представить не могла: период «гадкого утёнка» меня стороной не обошёл. Высокий рост, который отличал от сверстников, не раз становился поводом для разговоров.
Полина с детства была одной из самых высоких в классе и стеснялась своего роста. Фото: предоставлено Полиной Атамановой.
Однако девушка не отказалась попробовать себя в роли модели, и не прогадала! С фигурой у нее был полный порядок, так что сильно худеть, как для работы в агентстве, так и для участия в «Мисс Россия» не пришлось. Правда, на конкурсе к питанию девушек относятся очень строго:
- Мы заселились в пятизвёздочный отель Moscow Country Club: все девочки живут в двухместных номерах. У нас трехразовое питание, которое разрабатывали специалисты, - рассказывает Полина. Первое время было сложно перестроиться на здоровое меню, но сейчас уже все привыкли.
Кстати, сама сибирячка очень любит готовить, а еще одно ее увлечение – спорт. Причем не только фитнес: девушка пять лет занималась легкой атлетикой. Так что своей спортивной фигурой Полина точно сможет похвастаться перед жюри. А еще Полина решила проложить путь к сердцам строгих судей не только через внешность, но и через желудок. И приготовила для них сладкий сувенир:
- Я привезла знаменитое сибирское варенье из сосновых шишек, за которым гости города выстраиваются в очередь, - поделилась Полина.
Поможет ли такой презент покорить жюри, узнаем 13 апреля. Сам финал пройдет в Барвиха Luxury Village, но сибиряки смогут посмотреть прямую трансляция на Youtube
Полина обязана своей подтянутой фигурой спорту: пять лет девушка занималась легкой атлетикой. Фото: предоставлено Elite Stars
ТТХ
Полина АТАМАНОВА
Возраст – 18 лет
Рост – 180 см.
Объем груди -
талии – 62 см.
бедер – 92 см.
КСТАТИ
Кто из сибирячек завоевывал корону?
1.В 2013 году титул «Мисс Россия» достался 18-летней новосибирской студентке Эльмире Абдразаковой. После своей победы девушке даже пришлось удалить свою страничку в соцсетях: она испугалась, что ей пришло более 15 тысяч сообщений (подробнее: https://www.nsk.kp.ru/daily/26040.5/2955546/)
2.В 2009 году «Красой России» стала 23-летняя Евгения Лапова. Девушка в свое время была невестой хоккеиста Павла Буре: познакомилась парня на одной из вечеринок. Но сейчас эта страница жизни сибирячки в прошлом: (подробнее: https://www.nsk.kp.ru/daily/24383/563034/)
ИСТОЧНИК KP.RU