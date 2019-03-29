Не слипнется: сибирячка накормит жюри «Мисс России» вареньем

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-29T18:07:45+03:00

Полину привели в модельное агентство из кафе, куда она просто зашла пообедать. Фото: предоставлено Elite Stars.

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Уже через две недели, 13 апреля, 50 красоток со всей страны поборются за корону «Мисс России». Среди участниц, которые претендуют на звание самой привлекательной девушки страны, есть и наша землячка - 18-летняя Полина Атаманова.

Девушка учится на 3 курсе Новосибирского Государственного Художественного Училища на дизайнера, а в модельный бизнес попала абсолютно случайно:

- Я пришла в кафе на обед, а ушла с двумя сотрудницами модельного агентства Elite Stars прямиком в их офис: они меня заметили среди посетителей и предложили посотрудничать, - смеется Полина. – Но в детстве я себе такого и представить не могла: период «гадкого утёнка» меня стороной не обошёл. Высокий рост, который отличал от сверстников, не раз становился поводом для разговоров.

Полина с детства была одной из самых высоких в классе и стеснялась своего роста. Фото: предоставлено Полиной Атамановой.

Однако девушка не отказалась попробовать себя в роли модели, и не прогадала! С фигурой у нее был полный порядок, так что сильно худеть, как для работы в агентстве, так и для участия в «Мисс Россия» не пришлось. Правда, на конкурсе к питанию девушек относятся очень строго:

- Мы заселились в пятизвёздочный отель Moscow Country Club: все девочки живут в двухместных номерах. У нас трехразовое питание, которое разрабатывали специалисты, - рассказывает Полина. Первое время было сложно перестроиться на здоровое меню, но сейчас уже все привыкли.

Кстати, сама сибирячка очень любит готовить, а еще одно ее увлечение – спорт. Причем не только фитнес: девушка пять лет занималась легкой атлетикой. Так что своей спортивной фигурой Полина точно сможет похвастаться перед жюри. А еще Полина решила проложить путь к сердцам строгих судей не только через внешность, но и через желудок. И приготовила для них сладкий сувенир:

- Я привезла знаменитое сибирское варенье из сосновых шишек, за которым гости города выстраиваются в очередь, - поделилась Полина.

Поможет ли такой презент покорить жюри, узнаем 13 апреля. Сам финал пройдет в Барвиха Luxury Village, но сибиряки смогут посмотреть прямую трансляция на Youtube

Полина обязана своей подтянутой фигурой спорту: пять лет девушка занималась легкой атлетикой. Фото: предоставлено Elite Stars

ТТХ

Полина АТАМАНОВА

Возраст – 18 лет

Рост – 180 см.

Объем груди -

талии – 62 см.

бедер – 92 см.

КСТАТИ

Кто из сибирячек завоевывал корону?

1.В 2013 году титул «Мисс Россия» достался 18-летней новосибирской студентке Эльмире Абдразаковой. После своей победы девушке даже пришлось удалить свою страничку в соцсетях: она испугалась, что ей пришло более 15 тысяч сообщений (подробнее: https://www.nsk.kp.ru/daily/26040.5/2955546/)

2.В 2009 году «Красой России» стала 23-летняя Евгения Лапова. Девушка в свое время была невестой хоккеиста Павла Буре: познакомилась парня на одной из вечеринок. Но сейчас эта страница жизни сибирячки в прошлом: (подробнее: https://www.nsk.kp.ru/daily/24383/563034/)

ИСТОЧНИК KP.RU