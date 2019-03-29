2019-03-29T15:02:16+03:00
Общество

«Спирино-Чингис» — проезда нет: в Новосибирской области закрыли ледовую переправу

Выезд на лед в этом месте опасен для жизни
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирской области закрыли ледовую переправу.В Новосибирской области закрыли ледовую переправу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Весна вступает в свои права, за окном теплеет, лед тает, это значит, что пришло время закрывать ледовые переправы в регионе.

— Из-за просадки льда и выхода воды на полотно закрыли одну из двух действующих в Ордынском районе ледовых переправ, — сообщают в управлении МЧС Новосибирской области.

Специальная комиссия осмотрела местность, переезд и переход по переправе официально запрещен. Чтобы избежать жертв и нарушений на въездах на тонкий лед установили бетонные блоки, также на берег сваливают снежные кучи.

Что касается другой переправы в районе, по ее закрытию решение будет принято в ближайшее время. В любом случае переезд «Ордынское — Нижнекаменка» будет работать очень недолго.

— До 14 апреля в Новосибирской области будет действовать профилактическая межведомственная акция «Безопасный лед», во время которой специалисты усиленно контролируют места возможного выхода и выезда на активно разрушающийся лед, — добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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