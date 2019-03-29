2019-03-29T15:01:53+03:00
Общество

«Помогай весне - ешь снег»: новосибирские сугробы, похожие на торт, рассмешили соцсети

Комментаторы в шутку называют их «сугробомису»
Татьяна СОЛОВОВА
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Как думаете, похожи сугробы на торт? Фото: «Лепрозорий».Как думаете, похожи сугробы на торт? Фото: «Лепрозорий».
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Веселый коллаж, на котором новосибирские сугробы сравнили с тирамису, появился в группе «Лепрозорий». И правда, весенний снег, окрасившийся в разный цвет, стал напоминать итальянский десерт. И теперь пользователи соцсетей юморят над сибирскими сугробами кто во что горазд:

- Сугробомису, - шутят одни.

- Прошу подать на завтрак всем чиновникам города, - пишут другие.

- Помогай весне- ешь снег, - веселятся третьи.

- Это как годовалые кольца у дерева: можно возраст сугробов узнавать, - сравнивают четвертые.

- Не возраст, а сколько раз за зиму чистили дорогу, - отвечают им пятые.

- Тирамису захотелось, - пишут шестые.

Но есть и те, кто предполагает, что коллаж с сугробом – это фотошоп, и такого снега в столице Сибири нет.

Уважаемые читатели, а вы такие сугробы видели? Присылайте ваши фото и рассказы на наш редакционный WhatsApp 8-923-145-11-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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