«Помогай весне - ешь снег»: новосибирские сугробы, похожие на торт, рассмешили соцсети
Веселый коллаж, на котором новосибирские сугробы сравнили с тирамису, появился в группе «Лепрозорий». И правда, весенний снег, окрасившийся в разный цвет, стал напоминать итальянский десерт. И теперь пользователи соцсетей юморят над сибирскими сугробами кто во что горазд:
- Сугробомису, - шутят одни.
- Прошу подать на завтрак всем чиновникам города, - пишут другие.
- Помогай весне- ешь снег, - веселятся третьи.
- Это как годовалые кольца у дерева: можно возраст сугробов узнавать, - сравнивают четвертые.
- Не возраст, а сколько раз за зиму чистили дорогу, - отвечают им пятые.
- Тирамису захотелось, - пишут шестые.
Но есть и те, кто предполагает, что коллаж с сугробом – это фотошоп, и такого снега в столице Сибири нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU