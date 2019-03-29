2019-03-29T13:15:46+03:00
Умные вещи

МТС запустила цифровую библиотеку

Приложение содержит более 140 тысяч электронных книг, 200 наименований журналов и газет и работает в офлайн-режиме
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Пользователи нового сервиса могут читать электронные книги, журналы, газеты в едином приложении.Пользователи нового сервиса могут читать электронные книги, журналы, газеты в едином приложении.
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В «МТС Библиотеке» доступны более 1000 аудиокниг. Благодаря Big Data МТС сервис делает персональные рекомендации на основе предпочтений пользователей и истории чтения. Интернет-трафик при чтении в приложении или на сайте не расходует пакеты пользователя.

В прошлом году аудитория приложения для чтения МТС выросла в 2,5 раза. За последние месяцы более чем в 2 раза увеличено количество книг в приложении, также пользователи теперь могут читать периодику, в том числе издания Glamour, Maxim, GQ и «Русский репортер». Интерфейс приложения также получил обновление.

Для доступа в цифровую библиотеку достаточно оформить абонемент, или подписку, на нужное время и к определенным книгам. Цена абонемента - от 189 рублей в месяц, или от 7 рублей в сутки. При первом подключении МТС дарит 7 дней бесплатного доступа. Пользователи смогут оплатить абонемент с лицевого счета мобильного телефона. Бесплатный каталог книг классической литературы можно читать без абонемента.

Пользоваться сервисом «МТС Библиотека» можно на устройствах iOS 10 и выше, Android 4.1 и выше, а также на сайте books.mts.ru.

Каталог книг предоставлен ООО «ЛитРес».

ИСТОЧНИК KP.RU

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