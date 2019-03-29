2019-03-29T10:20:14+03:00
Общество

Фокус не удался: спасатели сняли с крыши пристройки прыгнувшего из окна общежития мужчину

По всей видимости, мужчина хотел таким способом попасть на улицу, минуя вахту
Надежда ЯРКОВА
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Инцидент случился рано утром в одном из общежитий. Фото: МАСС.Инцидент случился рано утром в одном из общежитий. Фото: МАСС.
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Сегодня утром спасатели оказали помощь мужчине, неудачно выпрыгнувшему из окна общежития на улице Костычева в Ленинском районе.

— Сообщение о том, что мужчина выпрыгнул из окна на крышу пристройки поступило на телефон оперативного дежурного сегодня, 29 марта в 8:39 утра. На место тут выехал оперативный экипаж спасателей. На козырьке пристройки десятиэтажного общежития они нашли мужчину 1978 года рождения. Он жаловался на боль в правой ноге, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

Как выяснилось, мужчина был в алкогольном опьянении и скорее всего, планировал спуститься из комнаты, чтобы не попасться на вахте, но не рассчитал высоту и силу удара на ноги при приземлении.

— Спасатели оказали мужчине первую помощь, наложили на ногу шину и на эвакуационном щите спустили его с одноэтажной пристройки дома. Уже на земле он был передан бригаде врачей скорой помощи, — добавили в ведомстве.

Мужчина выпрыгнул из окна и повредил себе ногу. Фото: МАСС.

Мужчина выпрыгнул из окна и повредил себе ногу. Фото: МАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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