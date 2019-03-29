«Какие они все милашки»: в торговом центре Новосибирска разгуливали парни в платьях и париках
Переодетые в женщин новосибирцы удивили своим видом покупателей магазина в одном из ТЦ Новосибирска.
— Необычные мужики были замечены сегодня утром в одном из торговых центров города, — поделился очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
На видео два молодых человека, одетых в женскую одежду и парики, покупают что-то на кассе в супермаркете. При этом сами они вроде весьма комфортно чувствую себя в таком облачении. А голос за кадром отмечает, что герои ролика — милашки.
Пользователи соцсетей тут же принялись обсуждать и гадать, что же заставило мужчин пойти на столь радикальную смену имиджа, ведь большинство признало, что выглядят они как трансы. Вот что пишут по этому поводу комментаторы в соцсетях.
— Может, они в сценке участвуют, — предположил первый.
— Да может, проспорили, — строит догадки второй.
— В карты проиграли, — добавляет третий.
— Хоть на спор, хоть реальные трансы, каждый живет так, как хочет, — отмечает четвертый.
— Обычные сибирские бабы, — пытается шутить пятый.
Трансы в одном из магазинов Новосибирска..
ИСТОЧНИК KP.RU