«Какие они все милашки»: в торговом центре Новосибирска разгуливали парни в платьях и париках

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-29T10:07:15+03:00

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Переодетые в женщин новосибирцы удивили своим видом покупателей магазина в одном из ТЦ Новосибирска.

— Необычные мужики были замечены сегодня утром в одном из торговых центров города, — поделился очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На видео два молодых человека, одетых в женскую одежду и парики, покупают что-то на кассе в супермаркете. При этом сами они вроде весьма комфортно чувствую себя в таком облачении. А голос за кадром отмечает, что герои ролика — милашки.

Пользователи соцсетей тут же принялись обсуждать и гадать, что же заставило мужчин пойти на столь радикальную смену имиджа, ведь большинство признало, что выглядят они как трансы. Вот что пишут по этому поводу комментаторы в соцсетях.

— Может, они в сценке участвуют, — предположил первый.

— Да может, проспорили, — строит догадки второй.

— В карты проиграли, — добавляет третий.

— Хоть на спор, хоть реальные трансы, каждый живет так, как хочет, — отмечает четвертый.

— Обычные сибирские бабы, — пытается шутить пятый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/699974" frameborder="0"></iframe> Трансы в одном из магазинов Новосибирска..

ИСТОЧНИК KP.RU