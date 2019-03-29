2019-03-29T10:07:15+03:00
Общество

«Какие они все милашки»: в торговом центре Новосибирска разгуливали парни в платьях и париках

Вызывающе одетых парней сняли на видео
Надежда ЯРКОВА
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Теперь сибиряки гадают, может мужчины проспорили. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Теперь сибиряки гадают, может мужчины проспорили. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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Переодетые в женщин новосибирцы удивили своим видом покупателей магазина в одном из ТЦ Новосибирска.

— Необычные мужики были замечены сегодня утром в одном из торговых центров города, — поделился очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На видео два молодых человека, одетых в женскую одежду и парики, покупают что-то на кассе в супермаркете. При этом сами они вроде весьма комфортно чувствую себя в таком облачении. А голос за кадром отмечает, что герои ролика — милашки.

Пользователи соцсетей тут же принялись обсуждать и гадать, что же заставило мужчин пойти на столь радикальную смену имиджа, ведь большинство признало, что выглядят они как трансы. Вот что пишут по этому поводу комментаторы в соцсетях.

— Может, они в сценке участвуют, — предположил первый.

— Да может, проспорили, — строит догадки второй.

— В карты проиграли, — добавляет третий.

— Хоть на спор, хоть реальные трансы, каждый живет так, как хочет, — отмечает четвертый.

— Обычные сибирские бабы, — пытается шутить пятый.

Трансы в одном из магазинов Новосибирска..

ИСТОЧНИК KP.RU

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