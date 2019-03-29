Страшная находка: водитель нашел труп мужчины в мусоровозе

СЕГОДНЯ 08:44 2019-03-29T08:44:26+03:00

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Приехавший во двор жилого дома на Затулинке в четверг днем, 28 марта водитель мусоровоза обнаружил в кузове пугающую находку.

— Вчера во дворе дома Виктора Уса 11, в мусоровозе водитель обнаружил труп мужчины. На месте работает полиция, — сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Тело погибшего мужчины оказалось зажато в кузове мусоровоза между отходами.

— В отделе по Кировскому району следственного комитета проводится проверка по этому делу. Следователи разбираются в обстоятельствах смерти погибшего. Более подробная информация будет позже, — добавили в СКР по Новосибирской области.

Сейчас в произошедшем разбираются следователи. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU