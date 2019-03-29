«Кто проживает на дне океана»: новосибирцы сняли забавное видео о гигантской луже на Петухова
Новый водоем, пока не имеющий названия, появился в Кировском районе, а находчивые новосибирцы сняли о нем забавное видео с заставкой из мультфильма «Губка Боб квадратные штаны».
— Мы предупреждаем, что дно его пока еще не изучено и воды нового водоема могут таить в себе множество опасностей, как минимум, ямы, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — Будьте осторожны на объездной дороге рядом с ТЦ «Лента» на улице Петухова.
Пользователи соцсетей оценили чувство юмора автора ролика. Вот что они пишут по этому поводу в комментариях:
— Там каждый год так, пора уже привыкнуть, — замечает один.
— Там постоянно корабли тонут, скоро новую часть пиратов будут снимать, — добавляет второй.
— Да, мы так как-то проплывали, больше не рискуем, — соглашается третий.
— Там с краю можно качественно утонуть, выйдя за берега фарватера, — шутит четвертый.
— Зачет за мультик! Больше доброты, — отмечает пятый.
Новосибиррцы сняли ироничное видео о гигантской луже на Петухова..
ИСТОЧНИК KP.RU