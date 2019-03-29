2019-03-29T08:20:34+03:00
Общество

«Кто проживает на дне океана»: новосибирцы сняли забавное видео о гигантской луже на Петухова

Сибиряки отмечают, что такая огромная лужа появляется на этом месте весной каждый год
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцы сняли забавную короткометражку о гигантской луже на Петухова. Стоп-кадр с видео.Новосибирцы сняли забавную короткометражку о гигантской луже на Петухова. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Новый водоем, пока не имеющий названия, появился в Кировском районе, а находчивые новосибирцы сняли о нем забавное видео с заставкой из мультфильма «Губка Боб квадратные штаны».

— Мы предупреждаем, что дно его пока еще не изучено и воды нового водоема могут таить в себе множество опасностей, как минимум, ямы, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — Будьте осторожны на объездной дороге рядом с ТЦ «Лента» на улице Петухова.

Пользователи соцсетей оценили чувство юмора автора ролика. Вот что они пишут по этому поводу в комментариях:

— Там каждый год так, пора уже привыкнуть, — замечает один.

— Там постоянно корабли тонут, скоро новую часть пиратов будут снимать, — добавляет второй.

— Да, мы так как-то проплывали, больше не рискуем, — соглашается третий.

— Там с краю можно качественно утонуть, выйдя за берега фарватера, — шутит четвертый.

— Зачет за мультик! Больше доброты, — отмечает пятый.

Новосибиррцы сняли ироничное видео о гигантской луже на Петухова..

ИСТОЧНИК KP.RU

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