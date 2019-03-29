Кресло не спасло: 7-летняя девочка попала в больницу с переломом бедра после ДТП под Новосибирском

СЕГОДНЯ 07:50 2019-03-29T07:50:23+03:00

В аварии пострадала 7-летняя девочка. Фото: МВД по Новосибирской области.

Попавшие в аварию машины ехали в одном направлении

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В Черепановском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием ребенка, который получил перелом бедра.

— Авария произошла в четверг, 28 марта в 12:45 в Черепановском районе на дороге Н-3002 «Черепаново — Искра — Безменово». 52-летний водитель за рулем «Лада Веста», ехавший в сторону города Черепаново, столкнулся с Toyota Platz, ехавшей в попутном направлении, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В аварии пострадала 7-летняя пассажирка «Лады», которую доставили в больницу с переломом бедра.

— В момент столкновения девочка находилась в детском удерживающем устройстве, — отметили в ведомстве.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожной аварии.

Ребенок попал в больницу с переломом бедра. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU