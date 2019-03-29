Жадность сгубила: в Новосибирске водитель-экспедитор украл со склада в Толмачево телефонов на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:58 2019-03-29T07:01:48+03:00

Водитель вывез со склада две коробки новых сотовых телефонов разных марок, которые по случайности оставили грузчики

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В аэропорту Толмачево раскрыли кражу 115 мобильных телефонов на полмиллиона рублей.

— В дежурную часть линейного отдела в аэропорту Толмачево обратился представитель одного из складских помещений, расположенного на территории аэропорта Толмачево. Мужчина рассказал, что была украдена крупная партия мобильных телефонов. Общую стоимость похищенного оценили более чем в 470 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО.

Всего в течение суток транспортные полицейские установили личность подозреваемого, им оказался ранее судимый за кражи 35-летний водитель-экспедитор транспортной компании, который занимался доставкой груза из аэропорта Толмачево в адрес компании-получателя.

Мужчина вывез со склада 115 новых гаджетов.

— Выяснилось, что после разгрузки товара на складе в служебном автомобиле водителя остались две партии мобильных телефонов различных марок и производителей, в общей сложности 115 штук. Мужчина решил воспользоваться тем, что работники склада забыли в кузове машины часть груза, а впоследствии распорядился им по своему усмотрению, — отметили в ведомстве.

Сейчас часть украденных телефонов изъята, задержанный мужчина во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по статье — кража, что грозит сроком в тюрьме до шести лет.

Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU