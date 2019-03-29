«А это точно снег, а не уголь»: детскую площадку в Дзержинском районе завалили кучей черного льда
Куски замерзшего льда и снег, который вместо того, чтобы вывезти, свалили на детскую площадку во дворе дома, по цвету больше напоминают уголь.
— Куда убрать накопившийся за зиму снег во дворе жилого дома? Ну, конечно же, на детскую площадку поблизости. По крайней мере, так считают представители УК «Дзержинец», отвечающие за содержание дома №59 на улице Фрунзе в Дзержинском районе. Спасибо им за суровое гетто, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
А потом удивляемся, почему дети не на улице гуляют, а «сидят в гаджетах».
Снег, вместо того, чтобы вывезти, сбросили на детскую площадку во дворе дома.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
При этом горы льда и снега своим цветом больше похожи на уголь, настолько они черные. К такому выводу пришли пользователи соцсетей, которые не остались равнодушными к теме уборки дворов. Вот что они пишут по этому поводу:
— Киберпанк, который мы заслужили, — отмечает первый.
— Везде так делают, у нас так же, — добавляет второй.
— Вся экология Новосиба на одной фотографии, — замечает третий.
— А это точно снег, а не уголь? — сомневается четвертый.
— Это же все для детей, теперь они могут поиграть в «Царя горы», — пытается шутить пятый.
Горы снега больше похожи на уголь.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU