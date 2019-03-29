2019-03-29T06:24:12+03:00
Общество

«А это точно снег, а не уголь»: детскую площадку в Дзержинском районе завалили кучей черного льда

С таким явлением столкнулись жильцы дома по улице Фрунзе
Надежда ЯРКОВА
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Жильцы дома возмущены таким видом детской площадки во дворе.Жильцы дома возмущены таким видом детской площадки во дворе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Куски замерзшего льда и снег, который вместо того, чтобы вывезти, свалили на детскую площадку во дворе дома, по цвету больше напоминают уголь.

Куда убрать накопившийся за зиму снег во дворе жилого дома? Ну, конечно же, на детскую площадку поблизости. По крайней мере, так считают представители УК «Дзержинец», отвечающие за содержание дома №59 на улице Фрунзе в Дзержинском районе. Спасибо им за суровое гетто, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

А потом удивляемся, почему дети не на улице гуляют, а «сидят в гаджетах».

Снег, вместо того, чтобы вывезти, сбросили на детскую площадку во дворе дома. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Снег, вместо того, чтобы вывезти, сбросили на детскую площадку во дворе дома.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

При этом горы льда и снега своим цветом больше похожи на уголь, настолько они черные. К такому выводу пришли пользователи соцсетей, которые не остались равнодушными к теме уборки дворов. Вот что они пишут по этому поводу:

— Киберпанк, который мы заслужили, — отмечает первый.

— Везде так делают, у нас так же, — добавляет второй.

— Вся экология Новосиба на одной фотографии, — замечает третий.

— А это точно снег, а не уголь? — сомневается четвертый.

— Это же все для детей, теперь они могут поиграть в «Царя горы», — пытается шутить пятый.

Горы снега больше похожи на уголь. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Горы снега больше похожи на уголь.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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