«А это точно снег, а не уголь»: детскую площадку в Дзержинском районе завалили кучей черного льда

СЕГОДНЯ 06:23 2019-03-29T06:24:12+03:00

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Куски замерзшего льда и снег, который вместо того, чтобы вывезти, свалили на детскую площадку во дворе дома, по цвету больше напоминают уголь.

— Куда убрать накопившийся за зиму снег во дворе жилого дома? Ну, конечно же, на детскую площадку поблизости. По крайней мере, так считают представители УК «Дзержинец», отвечающие за содержание дома №59 на улице Фрунзе в Дзержинском районе. Спасибо им за суровое гетто, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

А потом удивляемся, почему дети не на улице гуляют, а «сидят в гаджетах».

Снег, вместо того, чтобы вывезти, сбросили на детскую площадку во дворе дома.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

При этом горы льда и снега своим цветом больше похожи на уголь, настолько они черные. К такому выводу пришли пользователи соцсетей, которые не остались равнодушными к теме уборки дворов. Вот что они пишут по этому поводу:

— Киберпанк, который мы заслужили, — отмечает первый.

— Везде так делают, у нас так же, — добавляет второй.

— Вся экология Новосиба на одной фотографии, — замечает третий.

— А это точно снег, а не уголь? — сомневается четвертый.

— Это же все для детей, теперь они могут поиграть в «Царя горы», — пытается шутить пятый.

Горы снега больше похожи на уголь.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU