Не выдержала удара: «Газель» завалилась на бок после массовой аварии на Выборной

СЕГОДНЯ 05:34 2019-03-29T06:00:53+03:00

После столкновения "Газель" завалилась на бок. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Октябрьском районе столкнулись сразу четыре машины, одна из которых перевернулась после ДТП

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ДТП случилось в четверг вечером, 28 марта. В аварии сошлись четыре автомобиля, среди которых оказались такси и «Газель».

— Поздно вечером на улице Выборной, возле остановки «Жилмассив», произошла авария с участием четырех машин, среди которых грузовая «Газель», минивэн Toyota Wish брендированный «Яндекс.Такси», седан Nissan Bluebird и мини-кроссовер Honda HR-V, — . поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Судя по фото, после столкновения с одним из участников аварии, «Газель» опрокинулась на бок. На месте работали инспекторы ГИБДД, подробности аварии уточняются.

На Выборной столкнулись сразу четыре машины.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU