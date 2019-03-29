2019-03-29T04:33:53+03:00
Общество

За руль лучше не садиться: ГИБДД объявила охоту на пьяных водителей

За последние два месяца в городе произошло 10 аварий с участием нетрезвых водителей
Надежда ЯРКОВА
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Автоинспекторы проверят водителей на трезвость.Автоинспекторы проверят водителей на трезвость.Фото: Ольга Крыльцова
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В предстоящие выходные в Новосибирске пройдут сплошные проверки водителей на трезвость.

— С сегодняшнего дня, 29 марта по 1 апреля в Новосибирской области пройдут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД усилят работу по выявлению водителей в состоянии опьянения в местах концентрации ДТП и на наиболее аварийных участках дорог, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что только за два месяца текущего года по области на дорогах попались 1240 нетрезвых водителей. С участием водителей в состоянии опьянения произошло 10 ДТП, в которых 15 человек получили различные травмы, в том числе 6 аварий случились в городе, в них пострадали 8 человек.

— За управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет. Тех, кто попадется на подобном нарушении повторно, ждет уголовное наказание, — напомнили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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